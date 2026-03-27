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Angleterre : Thomas Tuchel répond à l’absence d’Alexander-Arnold

Par Tom Courel
1 min.
trent @Maxppp

Thomas Tuchel n’a pas pu botter en touche. Présent en conférence de presse avant le match amical entre l’Angleterre et l’Uruguay à Wembley ce vendredi (20h45), le sélectionneur des Three Lions est revenu sur l’absence remarquée de Trent Alexander-Arnold dans sa dernière liste. Une non-sélection qui avait fait réagir le latéral anglais sur Instagram« Madrid. Y nada más » (qui se traduit en français par "Madrid. Et rien de plus"). Un message qui cachait certainement quelques sous-entendus. Face aux journalistes, Tuchel a donc pris le temps d’évoquer son absence. « Assez juste, assez juste » a-t-il lancé, tout en assumant pleinement son choix.

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Le technicien allemand a toutefois tenu à rappeler que le niveau actuel du joueur formé à Liverpool n’était pas remis en cause. « Je pense que c’est une décision très difficile que nous avons prise. Il n’y a aucun doute sur son talent, aucun doute sur sa carrière et ce qu’il peut apporter aux équipes ». Puis, il a expliqué en profondeur sa décision. « Nous avons créé un modèle de jeu légèrement différent lorsqu’il n’était pas au camp d’entraînement en septembre, octobre, novembre. C’était un modèle de jeu construit sur l’intensité ». L’international anglais voit donc la porte de la sélection fermée en ce mois de mars. Cependant, Tuchel a laissé entendre qu’il ne la verrouillerait pas définitivement.

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