OL : Malick Fofana proposé à Arsenal

« C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs clubs actifs sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir, on sait ce qu’on doit faire. On ne va pas changer de cap. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour nous ». Vendredi, le responsable du recrutement rhodanien Matthieu Louis-Jean confirmait l’intérêt de plusieurs écuries pour Malick Fofana, tout en expliquant aussi qu’il pouvait rester.

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Selon nos informations, ça continue de bouger autour de l’international belge de 21 ans, qui a refusé l’approche de Hull City. Plusieurs clubs comme Sunderland sont toujours sur le coup, alors que son entourage le propose aussi et a notamment glissé son nom à Arsenal. Fofana souhaite d’ailleurs rejoindre un club d’une certaine envergure cet été…