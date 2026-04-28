LdC : le PSG bat le Bayern 5-4 au bout d’un match légendaire !

La demi-finale rêvée, entre les deux meilleures équipes européennes de la saison de l’avis de tous les observateurs. Le rêve, surtout, d’un match fou entre deux formations avides de jeu, de possession, de football total. D’autant que les deux entraîneurs pouvaient aligner deux onzes compétitifs, avec le retour de Vitinha côté PSG, et la titularisation de Musiala côté Bayern. Et ce sont les Bavarois qui rentraient le mieux dans la rencontre, avec un pressing efficace qui empêchait les Parisiens de trouver des solutions de passe. Coups-franc et corner amenaient le danger devant la cage de Safonov, qui réussissait ses premières interventions. Le portier russe était par contre pris à contre-pied par Kane sur le penalty transformé par l’Anglais, consécutif à une intervention ratée de Pacho sur Luis Diaz (0-1, 17e).

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Safonov était décisif peu après devant Olise, parfaitement servi par Kane, et supplée par Marquinhos sur la ligne (19e). Le début de match était totalement en faveur de Munichois qui étouffaient de bien pâles Parisiens. Et preuve que rien n’allait côté PSG, Dembélé gâchait une occasion en or, seul face à Neuer, sur un ballon de Zaïre-Emery, envoyant le ballon 5 mètres à côté (24e). Peu importe, Kvaratskhelia, l’homme en forme, prenait les choses en main, torturant Stanisic avant d’envoyer un amour de ballon enroulée dans le petit filet de Neuer (1-1, 25e). Le match devenait fou, avec des actions individuelles de classe de chaque côté. Olise s’amusait avec Nuno Mendes dans le couloir, longeait la ligne et tombait sur un Safonov un poil chanceux (32e). Dans la foulée, Doué s’offrait un numéro au cœur de la défense allemand et tirait juste à côté (33e), Tah ayant légèrement dévié la frappe. Et sur le corner tiré par Dembélé, João Neves s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête décroisée imparable (2-1, 33e).

Fou jusqu’au bout !

Le PSG avait renversé la situation, et s’offrait deux nouvelles énormes occasions, avec Dembélé stoppé in extremis par Upamecano dans un duel 100% Evreux (35e), puis avec une frappe trop croisée de Doué (37e). Mais dans cette rencontre d’un niveau technique hallucinant, c’est le Bayern qui recollait, grâce à son magicien français Michael Olise, laissé bien trop seul aux abords de la surface. Il envoyait un missile sous la barre de Safonov, qui avait un poil trop anticipé la direction de la frappe (2-2, 41e). A peine le temps de souffler que le PSG obtenait un penalty, plutôt généreux, pour une main de Davies sur un centre de Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 se chargeait de le transformer (3-2, 45+5e) ! Une première période totalement folle et débridée, et cela redémarrait avec la même intensité. Kvaratskhelia se jouait d’Upamecano mais tirait dans la jambe du défenseur français (50e). Luis Diaz enchaînait les situations de débordement face à Marquinhos et Hakimi et représentait une menace constante.

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Mais le match tournait de nouveau en faveur du PSG : ouverture délicieuse de Vitinha vers Hakimi, qui centrait fort. Le ballon arrivait au deuxième poteau sur Kvaratskhelia qui allumait au premier poteau (4-2, 56e). Le Parc des Princes hurlait sa joie, il basculait dans l’irréel seulement deux minutes plus tard. Relance splendide de Kvara vers Doué, qui menait le contre et décalait Dembélé. Le Français fixait Upamecano et déclenchait sa frappe, poteau rentrant (5-2, 58e). Plié ? Bien sûr que non, puisque le Bayern revenait à 5-3 très vite, sur un coup-franc tiré par Kimmich et prolongé de la tête par Upamecano (5-3, 65e). Puis à 5-4. Ouverture millimétrée de Kane vers Diaz, qui s’offrait un contrôle magique et feintait Marquinhos avant de tromper Safonov (5-4, 70e). Le Bayern affichait un mental incroyable pour revenir dans ce match hallucinant, et avait clairement refroidi les ardeurs parisiennes. Le PSG peinait à se montrer à nouveau dangereux, et c’est bien l’équipe de Vincent Kompany qui dominait les débats au cours du dernier quart d’heure, même si Mayulu, entré en jeu, touchait la barre transversale sur un contre (87e) et si Pacho dégageait de la tête sur sa ligne (94e). Véritable régal pour les yeux, cette demi-finale aller, conclue sur le score de 5-4, nourrit d’ores et déjà la légende de la Ligue des Champions, et la promesse d’une manche retour toute aussi exceptionnelle dans une semaine à l’Allianz Arena. Qui a dit que le football était finito ?