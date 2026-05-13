Le Sporting CP boucle un transfert à 30 M€

À l’issue d’une saison tout bonnement exceptionnelle sous le maillot du SC Braga, ponctuée par 16 buts et 5 passes décisives, Rodrigo Zalazar s’apprête à franchir un nouveau cap majeur dans sa carrière. Le milieu offensif international uruguayen de 26 ans était ardemment courtisé par le Benfica, mais c’est finalement le grand rival historique, le Sporting CP, qui a raflé la mise au nez et à la barbe des Aigles. Un véritable camouflet pour Benfica et une victoire éclatante pour les Leões, qui sécurisent ainsi l’un des joueurs les plus décisifs et convoités du championnat lusitanien.

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Le dénouement de ce dossier brûlant est d’ailleurs imminent. Ce mercredi, le maître à jouer se trouve actuellement dans la capitale portugaise pour y passer la traditionnelle visite médicale préalable à toute signature selon nos informations. Une fois ces ultimes examens validés, Rodrigo Zalazar paraphera un contrat de cinq ans en faveur de la formation lisboète. Pour faire plier la direction de Braga, le Sporting n’a pas hésité à faire sauter la banque en déboursant la coquette somme de 30 millions d’euros.