Barcelone - Racing de Santander : les compositions officielles

Après un début de saison parfait ou presque, le Barça reçoit le promu Santander pour le sixième match de la saison en Liga (coup d’envoi à 21 h 30). En six rencontres toutes compétitions confondues, les Blaugrana ont inscrit 26 buts pour cinq encaissés, avec uniquement des victoires à la clé. Les joueurs offensifs se régalent et voudront poursuivre sur cette lancée ce soir au Camp Nou. Quelques changements pour Hansi Flick, Christensen est préféré à Cubarsí aux côtés de Martin en défense centrale, Cancelo fait également son retour comme titulaire sur le flanc gauche de la défense. Rodri, Pedri et Olmo formeront le milieu à trois et Adeyemi sera associé aux incontournables Lamine Yamal et Raphinha devant.

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En face, le Racing de Santander effectue un début de saison convaincant avec deux victoires, un match nul et deux défaites au compteur. Les derniers champions de Liga2 restent sur un succès 2-1 face à Alavés sur leurs terres. Martin et Manu Hernando seront les deux latéraux du soir, tandis que Canales, Gueye et Sainz-Maza seront en soutien de Arana et Villalibre.

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