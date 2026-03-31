Pays-Bas : « Memphis est proche du niveau de Ronaldo, Messi ou Mbappé »

Avant le match amical des Pays-Bas contre l’Équateur, l’entraîneur néerlandais, Ronald Koeman, a mis en lumière l’importance de Memphis Depay pour sa sélection, allant jusqu’à le comparer aux plus grands attaquants du Monde. « Memphis est proche du niveau de Ronaldo, Messi ou Mbappé », a déclaré Koeman en conférence de presse, soulignant que si le Néerlandais est en pleine forme physique, il peut rivaliser avec les plus grands joueurs. Koeman rappelle ainsi que les blessures ont freiné Memphis lors des grands tournois, l’empêchant de démontrer tout son potentiel sur la scène internationale.

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Pour Koeman, la carrière et l’impact de Memphis parlent d’eux-mêmes : « Ronaldo et Messi sont dans une classe à part. Un Memphis en pleine possession de ses moyens est toujours extrêmement important. S’il est le meilleur buteur de tous les temps (avec les Pays-Bas), ce n’est pas par hasard. Tout est dit », a-t-il ajouté.