Éli Junior Kroupi recale la Côte d’Ivoire et vise l’équipe de France

Blessé depuis le début de la saison, Éli Junior Kroupi se rapproche d’un retour sur les terrains avec Bournemouth. Une bonne nouvelle pour les supporters des Cherries, qui avaient pu apprécier les débuts prometteurs de l’ancien attaquant de Lorient en Premier League la saison passée. Pour sa première année dans l’élite anglaise, le joueur de 20 ans avait inscrit 13 buts en 35 rencontres.

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🎙️| « L’équipe de France c’est l’objectif ! » - Eli Junior Kroupi a fait son choix ! 🇫🇷👀 https://t.co/5c1tYUn3aF — DAZN France (@DAZN_FR) October 24, 2026

Éligible pour représenter la Côte d’Ivoire, dont son père a porté le maillot à deux reprises, le jeune attaquant a toutefois affiché sa préférence pour l’équipe de France au micro de DAZN. « J’ai toujours joué en équipe de France chez les jeunes. Je suis né en France, j’ai commencé le foot en France. Je ne me vois pas aller dans une culture que je ne connais pas ! L’équipe de France, c’est l’objectif. Est-ce que j’ai déjà reçu une convocation ? Je ne sais pas du tout (rires) », a-t-il confié.