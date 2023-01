PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Blessé à l’ischio, puis au tendon d’Achille, lui faisant rater la Coupe du Monde, Presnel Kimpembe n’a plus joué depuis le 13 novembre dernier, et même un match complet depuis le 10 septembre. On devrait revoir le défenseur central rapidement d’après Christophe Galtier. L’entraîneur parisien a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse, à la veille du 16e de finale de Coupe de France contre l’US Pays de Cassel et informe du retour progressif du joueur de 27 ans.

«Cela ne m’inquiète pas du tout. On espère l’avoir sur les prochaines semaines, qu’il réintègre les séances dans 8 à 10 jours. Il est très investi, très sérieux, on verra son ressenti. Son absence est préjudiciable, on connaît son importance, son niveau dans le jeu, sa capacité à être un leader de défense. On va voir dans les jours à venir, son état de forme. Je ne peux pas me satisfaire de la situation d’un point de vue défensif à l’heure actuelle» prévient Galtier.

