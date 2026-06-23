Coupe du Monde 2026 : comment savoir contre qui la France jouera en 16e de finale ?

C’est un micmac qu’on ne conseillerait pas à nos pires ennemis. Mais disons que cela fait partie du charme de la compétition et de ce nouveau format à 48 équipes. Comme vous le savez déjà certainement, les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les seizièmes de finale, en plus de tous les premiers et deuxièmes de groupe. Pour arriver à un total de 32 sélections lorsque débuteront les matches à élimination directe.

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Les meilleurs troisièmes seront évidemment départagés par rapport au nombre de points engrangés. En cas d’égalité, ce sont la différence de buts générale qui entre en compte, puis le nombre de buts inscrits, puis le fair-play et le classement FIFA pour finir si l’égalité est toujours là. Mais ce n’est pas ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ce papier. Ce que l’on cherche à savoir c’est quelle équipe la France pourrait affronter en seizième ? Si elle termine deuxième du groupe I, derrière la Norvège, la France tomberait obligatoirement contre le deuxième du groupe E (Allemagne, Côte d’Ivoire, Équateur, Curaçao), à savoir la Côte d’Ivoire à l’heure actuelle.

France-Suède serait l’affiche des 16es si les poules étaient déjà finies

Si la France termine première de son groupe, il est prévu qu’elle affronte le 3e du groupe C ou D ou F ou G ou H. Ce qui laisse de nombreuses possibilités. Mais comment et quand le saura-t-on ? C’est là que cela se complique. Sur les 12 premiers de groupe, 4 sont déjà certains de tomber contre un 2e de groupe. Ce seront les premiers des groupes C, F, H et J. Et les groupes seront croisés : le 1C affrontera le 2F, et le 1F jouera le 2C (donc le 1H contre le 2J et le 1J contre le 2H). Les 8 autres premiers de groupe (A, B, D, E, G, I, K, L) hériteront d’un troisième, ce qui laisse exactement 495 possibilités, toutes répertoriées dans le règlement officiel de la FIFA. Et donc, vous l’aurez compris, ou non, les huit meilleurs 3es peuvent venir des 12 groupes.

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À l’heure actuelle, les huit meilleurs troisièmes sont ceux des groupes C, D, F, G, H, J, K et A. Cette combinaison est le numéro 247 des 495 répertoriés dans l’annexe du règlement de la FIFA. Ce qui donnerait France-Suède, mais aussi par exemple Angleterre-Portugal… Évidemment, la situation va évoluer d’ici la dernière journée de la phase de poules et les ultimes matches. Il sera a priori impossible de déterminer avant le dernier jour toutes les affiches des seizièmes. Mais on tentera bien évidemment notre chance…