Les joueurs du RC Lens sont totalement K.O après l’humiliation contre Côme

Ce mercredi 4 novembre 2026 fera date dans l’histoire du RC Lens. Le club artésien a touché le fond dans une soirée funeste qui restera sans doute comme l’une des plus humiliantes de la Coupe d’Europe au XXIe siècle. Les hommes de Yannick Cahuzac ont été ridiculisés 9-1 face à Côme, ce qui en fait tout simplement la plus grosse défaite d’un club français dans l’histoire de la Ligue des Champions. Au coup de sifflet final, Michaël Cuisance était au bord des larmes, lui qui avait déjà connu l’une des plus grandes humiliations de l’histoire de la Ligue des champions, en 2020, avec le Bayern Munich… mais à l’époque, il était dans le camp des bourreaux(8-2 contre Barcelone).

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« On n’a pas les mots. Je n’ai aucun mot. On doit se ressaisir. Nous sommes en Ligue des Champions, nous devons faire mieux pour honorer cette compétition européenne. Nous sommes désolés. Nous allons nous remettre au travail, travailler dur pour sortir la tête de l’eau. C’est toujours touchant, en tant que compétiteur, de vivre ce genre de moment. C’est une leçon aujourd’hui et nous devons apprendre de cette expérience. Nous allons voir le caractère de cette équipe. Dans la vie, j’ai connu bien pire. Nous devons sortir de cette épreuve en ayant appris des choses. Il n’y a qu’un seul chemin à prendre, celui de l’analyse et du travail. Le futur doit être plus beau», déplorait le Lensois.

«Tous les joueurs sont choqués, abattus, tristes»

Quelques minutes plus tard, c’est Ruben Aguilar, seul buteur lensois du soir, qui venait s’exprimer au micro de Canal, anéanti : «je ne vais pas parler beaucoup. On avait un plan de jeu et on ne l’a pas respecté. Face à Côme et sa philosophie de jeu, on n’est pas présent, on est loin, on se fait transpercer. On a un match dimanche (contre l’OM). On doit redresser la barre», insistait l’ancien Monégasque.

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«Tous les joueurs sont choqués, abattus, tristes. Cela fait partie de la vie d’un athlète. On doit se relever. Quand on prend 9 buts, oui on a honte, on doit assumer. C’est à nous d’assumer, pas le coach, le président, la direction sportive. » Avec 3 points après 4 journées, et une 33e place au classement général, Lens a plus que jamais compromis ses chances de TOP 24. Mais les Sang et Or auront encore 4 matchs pour tenter de laver leur honneur : face à Leipzig, Bodo, Manchester City, et Liverpool.