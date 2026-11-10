Angleterre : Tuchel convoque James Hill pour remplacer Ezri Konsa

James Hill a été appelé pour la première fois en équipe d’Angleterre par Thomas Tuchel. Le défenseur central de Bournemouth profite du forfait d’Ezri Konsa, indisponible pour affronter la Croatie jeudi, pour intégrer le groupe des Three Lions. À 24 ans, il s’est particulièrement illustré cette saison en participant à la série de huit victoires consécutives de son équipe sous les ordres de Marco Rose. Il a notamment disputé l’intégralité des rencontres de Premier League cette saison.

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Formé à Fleetwood Town, où il avait intégré l’académie après un essai à seulement 14 ans, Hill avait rejoint Bournemouth en 2022. Son profil avait alors suscité l’intérêt de plusieurs clubs anglais, mais aussi du FC Barcelone. Désormais incontournable chez les Cherries, le défenseur franchit une nouvelle étape dans sa carrière après avoir déjà porté les couleurs des sélections anglaises U20 et U21. Ainsi, il a été préféré à plusieurs cadres comme Harry Maguire, John Stones ou encore à Levi Colwill.