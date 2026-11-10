Menu Rechercher
Commenter
Officiel UEFA Nations League

Angleterre : Tuchel convoque James Hill pour remplacer Ezri Konsa

Par Allan Brevi
1 min.
Tuchel @Maxppp

James Hill a été appelé pour la première fois en équipe d’Angleterre par Thomas Tuchel. Le défenseur central de Bournemouth profite du forfait d’Ezri Konsa, indisponible pour affronter la Croatie jeudi, pour intégrer le groupe des Three Lions. À 24 ans, il s’est particulièrement illustré cette saison en participant à la série de huit victoires consécutives de son équipe sous les ordres de Marco Rose. Il a notamment disputé l’intégralité des rencontres de Premier League cette saison.

La suite après cette publicité
England
An update from the #ThreeLions camp, as James Hill is added to Thomas Tuchel's squad.

Ezri Konsa will miss Thursday's match against Croatia, but will return to full training later this week.
Voir sur X

Formé à Fleetwood Town, où il avait intégré l’académie après un essai à seulement 14 ans, Hill avait rejoint Bournemouth en 2022. Son profil avait alors suscité l’intérêt de plusieurs clubs anglais, mais aussi du FC Barcelone. Désormais incontournable chez les Cherries, le défenseur franchit une nouvelle étape dans sa carrière après avoir déjà porté les couleurs des sélections anglaises U20 et U21. Ainsi, il a été préféré à plusieurs cadres comme Harry Maguire, John Stones ou encore à Levi Colwill.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Angleterre
Ezri Konsa
Thomas Tuchel
James Hill

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Angleterre Flag Angleterre
Ezri Konsa Ezri Konsa
Thomas Tuchel Thomas Tuchel
James Hill James Hill
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier