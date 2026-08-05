Amical : Arsenal chute face au Betis

Arsenal poursuivait sa préparation estivale ce mercredi avec un deuxième match amical, quelques jours après avoir parfaitement lancé son été en dominant largement Gérone (4-1). Cette fois, les champions d’Angleterre en titre et finalistes malheureux de la dernière Ligue des champions ont été surpris par le Betis Séville, qui s’est imposé 3-1.

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Les Gunners ont pourtant trouvé le chemin des filets grâce à Piero Hincapié, mais les Andalous ont fait la différence par l’intermédiaire de Pablo Fornals, Nelson Deossa et Rodrigo Riquelme. Une défaite sans grande conséquence pour les hommes de Mikel Arteta, toujours en phase de montée en puissance avant la reprise officielle de la saison.