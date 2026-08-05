Menu Rechercher
Commenter 2
Matchs Amicaux

Amical : Arsenal chute face au Betis

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Betis @Maxppp
Arsenal 1-3 Betis

Arsenal poursuivait sa préparation estivale ce mercredi avec un deuxième match amical, quelques jours après avoir parfaitement lancé son été en dominant largement Gérone (4-1). Cette fois, les champions d’Angleterre en titre et finalistes malheureux de la dernière Ligue des champions ont été surpris par le Betis Séville, qui s’est imposé 3-1.

La suite après cette publicité

Les Gunners ont pourtant trouvé le chemin des filets grâce à Piero Hincapié, mais les Andalous ont fait la différence par l’intermédiaire de Pablo Fornals, Nelson Deossa et Rodrigo Riquelme. Une défaite sans grande conséquence pour les hommes de Mikel Arteta, toujours en phase de montée en puissance avant la reprise officielle de la saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Arsenal
Betis

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Arsenal Logo Arsenal FC
Betis Logo Real Bétis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier