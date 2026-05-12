Le geste de très grande classe de Rayan Cherki

En plus d’avoir des pieds en or, Rayan Cherki a un grand cœur. À plusieurs reprises, le footballeur né en 2003 a déjà fait preuve d’une grande générosité et de bonté en dehors du rectangle vert. En février dernier, il s’est notamment rendu au chevet d’enfants malades à Lyon. En ce mois de mai, le joueur de Manchester City a pu, avec l’aide de l’association Aider son prochain (ASP), offrir un moment inoubliable à de jeunes enfants malades venus de Lyon avec leurs familles ainsi que des bénévoles et des médecins.

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Une prouesse selon Le Progrès puisqu’il a fallu gérer toute la partie logistique, notamment les déplacements de quatre personnes en fauteuil roulant. Mais tous ont pu vivre un moment magique à l’Etihad Stadium à l’occasion de la rencontre entre les Skyblues et Brentford. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de remercier la famille Cherki pour son incroyable générosité.