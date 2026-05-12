Menu Rechercher
Commenter 13
Premier League

Le geste de très grande classe de Rayan Cherki

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp

En plus d’avoir des pieds en or, Rayan Cherki a un grand cœur. À plusieurs reprises, le footballeur né en 2003 a déjà fait preuve d’une grande générosité et de bonté en dehors du rectangle vert. En février dernier, il s’est notamment rendu au chevet d’enfants malades à Lyon. En ce mois de mai, le joueur de Manchester City a pu, avec l’aide de l’association Aider son prochain (ASP), offrir un moment inoubliable à de jeunes enfants malades venus de Lyon avec leurs familles ainsi que des bénévoles et des médecins.

La suite après cette publicité

Une prouesse selon Le Progrès puisqu’il a fallu gérer toute la partie logistique, notamment les déplacements de quatre personnes en fauteuil roulant. Mais tous ont pu vivre un moment magique à l’Etihad Stadium à l’occasion de la rencontre entre les Skyblues et Brentford. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de remercier la famille Cherki pour son incroyable générosité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier