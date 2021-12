Le PSG prêt à écouter les offres pour Georginio Wijnaldum !

L'été dernier, les observateurs saluaient l'arrivée au Paris Saint-Germain de Georginio Wijnaldum. Il faut dire que le club parisien avait coiffé sur le poteau le FC Barcelone dans ce dossier. Le milieu néerlandais a donc débarqué libre en provenance de Liverpool, avec la farouche envie de s'imposer dans la capitale française. Oui mais voilà, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Titularisé lors des premières journées par Mauricio Pochettino, ses prestations furent décevantes pour ne pas dire insipides. Au fil de la saison, l'international néerlandais a ainsi vu son crédit s'effriter aux yeux du technicien argentin. Direction le banc de touche, et les premiers maux de tête arrivent pour l'ancien joueur des Reds. Son doublé face au RB Leipzig et sa réalisation face au RC Lens n'ont malheureusement pas suffi pour convaincre la direction, Mauricio Pochettino et son staff technique.

Georginio Wijnaldum vers un retour en Premier League

Résultat, Wijnaldum n'a été titularisé qu'à sept reprises en Ligue 1 et trois fois en Ligue des champions. Conscient de ces balbutiements, le natif de Rotterdam a laissé traîner son spleen dans les médias néerlandais. Un retard à l'allumage qui crispe le staff technique parisien mais aussi les dirigeants, déçus du rendement de l'intéressé depuis plusieurs semaines. A tel point que toutes les parties réfléchiraient déjà à une autre alternative pour la suite...

Selon les informations de Sky Sports, le PSG serait disposé à écouter les offres pour son milieu de terrain dès janvier. L'option choisie demeure limpide : prêter Wijnaldum lors du mercato hivernal pour le relancer. De son côté, le joueur serait plus que jamais ouvert à un retour en Premier League. Cela tombe bien, Arsenal pourrait se manifester dans les prochains jours. Voilà un incroyable retournement de situation pour un joueur censé apporter une valeur ajoutée dans l'entrejeu de la formation francilienne. Et un autre couac pour les hautes sphères franciliennes après les multiples pépins physiques de Sergio Ramos...