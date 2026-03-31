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Argentine : le gros tacle d’Emiliano Martínez à l’Espagne

Par Allan Brevi
1 min.
Emiliano Martinez sous les couleurs de l'Argentine @Maxppp

Emiliano Martínez n’a pas hésité à répondre aux critiques venues d’Espagne concernant les chances de l’Argentine à la prochaine Coupe du monde au micro de TyC Sports. « Les journalistes espagnols disent qu’on ne pourrait pas aller au-delà des quarts de finale ? Nous, on a l’expérience d’aller loin. Eux, non », a-t-il déclaré, rappelant la génération Championne du Monde en 2022.

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Après la victoire laborieuse de l’Albiceleste contre la Mauritanie (2-1) vendredi à Buenos Aires, le gardien a également dénoncé le manque d’intensité et d’engagement de ses coéquipiers : « franchement, c’était assez faible. C’était l’un de nos pires matchs amicaux. On a manqué d’intensité, de cohésion et de vitesse. Il faut qu’on analyse ça, et quand on porte le maillot de l’équipe nationale, il faut qu’on fasse beaucoup mieux », avait-il insisté, soulignant la nécessité de se remobiliser avant la Coupe du Monde 2026.

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