Lens - FC Metz : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la suite de la 25e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre le Racing Club de Lens et le FC Metz. À domicile, les Artésiens s’organisent dans un 3-4-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nidal Čelik, Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr en défense. Mamadou Sangaré et Adrien composent l’entrejeu alors que Saud Abdulhamid et Matthieu Udol occupent les ailes. En pointe, Odsonne Édouard est accompagné par Florian Thauvin et Abdallah Sima.

De leur côté, les Mosellans s’articulent dans un 3-5-2 avec Jonathan Fischer dans les cages derrière Sadibou Sané, Jean-Philippe Gbamin et Maxime Colin. Le milieu de terrain est assuré par Boubacar Traoré, Alpha Touré et Believe Munongo avec Bouna Sarr et Fodé Ballo-Touré en tant que pistons. Devant, Habib Diallo est soutenu par Giorgi Kvitalia.

Les compositions

RC Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Édouard, Sima

FC Metz : Fischer - Sané, Gbamin, Colin - Sarr, Munongo, Traoré, Touré, Ballo-Touré - Kvitalia, Diallo