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Ligue 1

Real Madrid : Rennes s’est renseigné sur Franco Mastantuono

Par Matthieu Margueritte
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Recruté par le Real Madrid l’an dernier, Franco Mastantuono va sans doute devoir quitter (momentanément ?) la Casa Blanca pour grappiller du temps de jeu. Annoncé dans le viseur de l’Inter et de River Plate, l’Argentin avait également un courtisan… en Ligue 1 !

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Mundo Deportivo révèle en effet que le Stade Rennais s’est renseigné sur l’international albiceleste. Les Bretons n’étaient pas seuls puisque le Sporting CP, Benfica et Tottenham étaient également à l’affût. Cependant, le Real Madrid aurait éconduit plusieurs de ces courtisans et c’est Villarreal qui est cité comme favori pour accueillir le Merengue.

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