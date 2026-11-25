C’est sûrement l’un des buts contre son camp les plus improbables de la saison, et il fait les affaires du LOSC. Aleksandar Pavlović a donné l’avantage aux Lillois (2-1) au terme d’un contre qu’il a lui-même conclu.

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Le milieu allemand s’est lancé à la poursuite d’Ethan Mbappé sur plus de la moitié du terrain. Le frère de Kylian s’est présenté face à Urbig mais a frappé sur le poteau, permettant à Pavlović de s’emparer du cuir. Sauf que ce dernier s’est manqué en dégageant le ballon dans ses propres filets.