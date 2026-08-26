Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

Nantes : Herba Guirassy est sur les tablettes de Burnley

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Herba Guirassy @Maxppp

Alors que le FC Nantes connaît une importante période de remous avec notamment la nomination d’un nouvel entraîneur, Grégory Poirier, le club canari risque également de connaître une fin de mercato animée. Selon nos informations, Herba Guirassy est suivi par Burnley, pensionnaire de Championship, pour les derniers jours du mercato. La formation anglaise réfléchit à formuler une première offre à la direction nantaise pour l’ailier âgé de seulement 19 ans.

La suite après cette publicité

Le natif d’Angers est, lui, ouvert à l’idée de découvrir l’Angleterre. Formé au FC Nantes, Guirassy s’est révélé lors des deux dernières saisons écoulées, disputant 45 rencontres sous les couleurs jaunes et vertes pour un total de sept réalisations et une passe décisive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Nantes
Burnley
Herba Guirassy

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Nantes Logo Nantes
Burnley Logo Burnley
Herba Guirassy Herba Guirassy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier