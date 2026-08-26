Nantes : Herba Guirassy est sur les tablettes de Burnley

Alors que le FC Nantes connaît une importante période de remous avec notamment la nomination d’un nouvel entraîneur, Grégory Poirier, le club canari risque également de connaître une fin de mercato animée. Selon nos informations, Herba Guirassy est suivi par Burnley, pensionnaire de Championship, pour les derniers jours du mercato. La formation anglaise réfléchit à formuler une première offre à la direction nantaise pour l’ailier âgé de seulement 19 ans.

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Le natif d’Angers est, lui, ouvert à l’idée de découvrir l’Angleterre. Formé au FC Nantes, Guirassy s’est révélé lors des deux dernières saisons écoulées, disputant 45 rencontres sous les couleurs jaunes et vertes pour un total de sept réalisations et une passe décisive.