Lens : vers un retour de Loïs Openda ?

En parallèle de ses autres chantiers estivaux, la Juventus réfléchit à l’avenir de Loïs Openda (26 ans). Peu utilisé et en manque de continuité, l’attaquant belge pourrait être poussé vers la sortie afin de retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière dans un environnement plus favorable à son développement, lui qui n’a inscrit que 2 buts en 37 matches, toutes compétitions confondues.

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Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, d’après La Stampa. L’Eintracht Francfort, l’AS Monaco, Leeds United suivent de près sa situation, bien qu’un retour au RC Lens soit également évoqué. Un prêt apparaît comme l’option la plus probable, même si la Juventus n’exclut pas un transfert lui permettant de récupérer une partie de son investissement tout en offrant au joueur l’opportunité de rebondir, et pourquoi pas en Ligue 1.