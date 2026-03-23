Pablo Longoria quitte l’OM

Les scénaristes de Netflix peuvent en prendre de la graine. Cette saison 2025-26 de l’Olympique de Marseille nous offre des rebondissements inattendus. Pourtant, tout avait plus ou moins bien commencé avec le mercato d’été, où tout le monde ou presque s’était félicité du recrutement mené par le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia. La seule ombre au tableau était venue du départ d’Adrien Rabiot, qui a été cédé à l’AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une perte importante pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Par la suite, les Olympiens ont avancé pas à pas, alternant le bon, avec une victoire face au PSG, et le moins bon.

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Un déclassement qui a fait mal

Cela a été le cas au début de l’année 2026. Il y a eu tout d’abord la défaite en finale du Trophée des Champions au Koweït. Ensuite, les Phocéens ont été éliminés en Ligue des Champions avant d’encaisser une défaite 5 à 0 au Parc des Princes face à Paris en championnat. Dans la foulée, Roberto De Zerbi a annoncé son départ du club français. Après un nul (2-2) contre Strasbourg, Medhi Benatia a, lui aussi, officialisé la fin de son aventure à Marseille. Seul Pablo Longoria était encore debout. Mais finalement, l’OM nous a encore offert un coup de théâtre. Frank McCourt a décidé de reprendre les choses en main.

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« Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes.»

Longoria a fait son choix

Considéré comme un homme fort du projet marseillais durant très longtemps, l’Espagnol, qui a occupé le rôle de head of football avant de prendre la présidence en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, a été souvent félicité pour son travail et ses coups sur le mercato. Son domaine de prédilection. Mais il a aussi été peu à peu la cible des supporters, notamment en 2023. Il avait décidé de prendre du recul avant de finalement recevoir le soutien et l’appui de McCourt. Cette fois-ci, le Bostonien a décidé d’apporter son soutien à Benatia. Un dirigeant avec lequel Longoria a formé un duo fort.

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Mais les relations entre les deux hommes se sont rafraîchies ces derniers temps. Et c’est finalement Pablo Longoria qui a perdu ce bras de fer, puisqu’il a été déclassé. Ce qu’il n’a pas accepté, lui qui a décidé de quitter l’OM après près de 6 ans. «McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure.». Une décision logique. La suite au prochain épisode.