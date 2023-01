Lens s’offre Adrien Thomasson

https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-contrat-adrien-thomasson-rclens-20230112

Adrien Thomasson, le juste milieu

Adrien Thomasson solidifie l’édifice lensois ! Élégant, polyvalent et travailleur, l’expérimenté milieu de terrain aux 265 matchs de Ligue 1 renforce les rangs sang et or en provenance du RC Strasbourg Alsace. Du haut de ses 29 ans, il s’engage au Racing Club de Lens jusqu’en 2026. Pour Adrien Thomasson, le sport est une philosophie. Grand compétiteur, le Savoyard pratique à la fois le ski alpin et le football, deux disciplines dans lesquelles il développe de bonnes facultés. Il fait ses premiers pas sur