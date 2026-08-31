Rennes : la réponse forte d’Esteban Lepaul sur son avenir

Le Stade Rennais s’apprête à vivre une fin de mercato animée après son succès spectaculaire contre Le Mans (3-2), dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le club breton cherche notamment encore un attaquant axial, alors que Franck Haise ne dispose véritablement que d’Esteban Lepaul dans l’axe. Boulaye Dia, sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2028, figure parmi les pistes évoquées, tandis que le nom de Ludovic Ajorque a également circulé. Concernant Ludovic Blas, auteur d’une nouvelle entrée convaincante face au Mans, Haise assure : « je pense qu’il sera là mardi soir. »

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Mais c’est surtout l’avenir d’Esteban Lepaul qui semble déjà scellé. Auteur d’un doublé dimanche et désormais crédité de trois buts en deux journées, l’attaquant de 26 ans ne devrait pas quitter la Bretagne, alors que son nom pourrait logiquement attirer des sollicitations. Le principal intéressé a lui-même confirmé la tendance après la rencontre, dans des propos rapportés par RMC Sport : « le mercato ? Je crois que ça a été clair par la direction. Le débat a été clos rapidement. » Prolongé jusqu’en 2030 et revalorisé cet été, le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison passée devrait donc poursuivre l’aventure avec Rennes, malgré une fin de mercato qui s’annonce particulièrement mouvementée.