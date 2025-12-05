OL : Paulo Fonseca soulagé après la fin de sa suspension

Ce vendredi, Paulo Fonseca (52 ans) s’est présenté en conférence de presse à deux jours du déplacement à Lorient. L’occasion d’évoquer son retour sur le banc en Ligue 1 après plusieurs mois de suspension. «C’est un moment spécial pour nous d’avoir la possibilité d’être sur le banc. Naturellement, c’est différent. Je suis content. Pour les matches d’Europa League, j’étais là et c’était un bon entraînement. Je suis content. Ça a été 9 mois difficiles, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces 9 mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. La principale difficulté était d’être loin des joueurs dans le vestiaire. Avoir des émotions depuis le banc, c’est totalement différent. Quand nous sommes dans cette position, loin des joueurs, c’est différent.»

Il a ajouté : «ce ne sont pas seulement les buts, mais vraiment tous les moments. J’aime beaucoup regarder le match en tribune, je le ferai peut-être sur certains matchs, mais je préfère être sur le banc. Je pense que ce qu’il s’est passé a contribué à souder le groupe. Je ne peux pas oublier un moment que j’ai vécu ici après cet incident. Quand nous avons joué contre Bucarest, quand les joueurs ont marqué, ils sont venus célébrer avec moi sur le banc pour dire qu’ils étaient avec moi. C’était peut-être le plus beau moment de ma vie professionnelle, et je ne veux jamais l’oublier. Je pense que si vous regardez les matchs d’Europa League, je suis resté sur le banc plus calme. C’était un entraînement pour la Ligue 1. Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. Pour moi, ce qui est important, ce sont les personnes qui me connaissent. Elles savent que je suis quelqu’un de calme, émotif, mais je parle toujours d’équilibre émotionnel. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne.» Fonseca entame une nouvelle étape à l’OL.