Fiorentina : Jonathan Ikoné explique les raisons de son transfert

Comme nous l'avions révélé, Jonathan Ikoné a été transféré du côté de la Fiorentina, où il a signé un contrat de 5 ans, après quatre saisons passées au LOSC. Présent pour la première fois en conférence de presse avec son nouveau club depuis son départ de Lille, l'international français a expliqué les raisons de son départ vers le Championnat d'Italie.

«C'était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des champions. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d'être ici et je suis disponible (...) Je suis venu ici pour me relancer et aider l'équipe à être performante. Je veux aider l'équipe dans la seconde partie de saison», a-t-il expliqué.