Real Madrid : Vinicius revient sur les huées du Santiago-Bernabeu

Après la déroute infligée à l’AS Monaco (6-1), Vinicius Junior, buteur avec le Real Madrid, a tenu à reparler du match où il a été hué à Bernabeu : «jouer pour le plus grand club du monde est très compliqué. Les exigences sont extrêmement élevées. Je suis humain, moi aussi. Je ne veux pas être hué à domicile, où je me sens très bien. Lors des derniers matchs, je ne me sentais pas à l’aise car à chaque erreur, j’étais hué. On paie un prix très élevé pour ça. Je connais mon potentiel, je sais jusqu’où je peux aller. Je suis là pour continuer à progresser et toujours me battre pour ce club».

Il est aussi revenu sur les rumeurs concernant son avenir : «je ne serai pas toujours au sommet de ma forme technique, mais j’ai toujours tout donné. Si les autres manquent de buts, j’essaie de faire des passes décisives. Si je dois défendre, j’essaie de défendre. Il me reste un an de contrat. J’ai confiance dans le président, il a confiance en moi, et il n’y a pas d’urgence». Une bien belle revanche pour le Brésilien.