PSG : Luis Enrique demande un Parc en fusion

Et si c’était le dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes cette saison ? Ce serait le scénario catastrophe redouté par le PSG, en cas d’élimination en phase de poules. La réception de Newcastle mardi soir est décisive en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale, et l’entraîneur Luis Enrique espère que les supporters parisiens seront particulièrement motivés pour cette rencontre.

« La compétition pourrait être très courte, il reste peu de matchs dans un groupe très compliqué et un classement très serré. Le match pourrait être décisif demain. Je suis convaincu que mon équipe est prête à jouer demain et être compétitive. J’espère voir la meilleure version de notre public, surtout quand l’adversaire peut nous causer des problèmes. On a besoin d’un stade et d’un public plus passionnel que d’habitude. On va le jouer comme une finale. Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout demain. On a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats du Parc », a-t-il lancé ce lundi en conférence de presse. Sera-t-il entendu par les supporters ?