Le procès de Benjamin Mendy reprendra début janvier

Accusé de plusieurs viols entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, Benjamin Mendy devrait bientôt être fixé sur son sort. Repris, ce lundi, après une semaine d’interruption, le procès de l’ancien Monégasque a cependant été ajourné ce jeudi à 17h et reprendra après les fêtes de fin d’année, soit le 3 janvier prochain. Une information confirmée par The Athletic.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le défenseur français, suspendu par son club de Manchester City, est accusé de sept viols contre quatre femmes, une tentative de viol sur une cinquième femme et une d’agression sexuelle sur une sixième. Il encourt la prison à perpétuité.

À lire

Man City : Pep Guardiola sous le charme de Kevin De Bruyne