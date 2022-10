Le défi complètement fou de Paul Pogba, la terrible angoisse de Manchester United

La suite après cette publicité

La date du retour de Pogba se précise

Paul Pogba fait les gros titres de la presse transalpine ce matin. Et ce sont de bonnes nouvelles pour le Français, puisqu'il est de retour à l'entraînement de la Juventus. Pour l'instant, il fait qu'une partie des sessions collectives, et continue aussi les entraînements spécifiques… Mais cela reste une très bonne nouvelle comme le rapporte Tuttosport. « Pogback, objectif Benfica », résume le quotidien. Un objectif assez fou puisque le match se jouera la semaine prochaine seulement, le 25 octobre exactement. Le journal ajoute tout de même que jouer à Lisbonne serait un rêve mais le plus probable, c'est qu'il revienne pour Paris, le 2 novembre prochain. Paul Pogba et son grand retour font également les gros titres du Corriere dello Sport : « La surprise c'est Pogba », titre le média qui nous livre au passage une autre date de retour. Cela reste très proche puisque selon le Corriere, l'objectif sera de jouer le match de championnat du samedi 29 octobre pour la Pioche. Ce sera face à Lecce. Ça voudrait donc dire un retour, d'ici 10 jours !

Manchester United en panique sur les fins de contrat

Outre-Manche, on parle de Manchester United ! D'après le Manchester Evening News, les Red Devils seraient dans une drôle de situation, au niveau des contrats de leurs joueurs. En effet, le club serait dans l'attente pour douze de ses joueurs à la situation incertaine… Pas vraiment de quoi traverser la saison sereinement. Douze membres de l'effectif sont donc concernés par un avenir très flou et certains d'entre eux sont de vraies têtes d'affiche comme Cristiano Ronaldo ou encore David de Gea. Pour le Portugais la situation est plus que tendue, son contrat se termine à l'issue de la saison, même si une année supplémentaire en option peut être activée, d'un commun accord avec le club. Chose qu'on imagine mal vu le début de saison de CR7 à United. Pour De Gea aussi, il y a la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire, mais le club ne prendra aucune décision avant l'hiver. D'autres joueurs sont concernés comme notamment Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred ou encore Marcus Rashford !

Xavi veut apporter des changements

En Espagne, c'est Ansu Fati qui fait la Une de Sport ! Le média explique que Xavi va placer le jeune joueur dans le onze au prochain match, afin d'apporter un peu de changement à son équipe et surtout pour enlever cette dynamique négative des Blaugranas… Ce sera ce jeudi face à Villarreal. À noter que Ferran Torres pourrait être également essayé, de même pour Frenkie de Jong. Justement au milieu de terrain, Mundo Deportivo nous apporte une autre solution, celle du mercato. Car le FC Barcelone chercherait un joueur à la Edgar Davids. En effet, la cible des Barcelonais serait «un joueur qui soit un renfort immédiat dans l'entrejeu», explique le journal. Plusieurs possibilités s'offriraient au Barça. On retrouve Jorginho et Youri Youri Tielemans qui terminent leur contrat l'été prochain. Ruben Neves a aussi été proposé au club catalan.