Un grand d’Europe en détresse pense à Thiago Motta

L’AC Milan a bouclé saison 2024/2025 par une victoire 2-0 contre Monza, mais cela ne suffira pas à consoler les Rossoneri. Huitième du classement de Serie A, la bande de Sergio Conceição ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. De quoi alimenter un peu plus le chaos régnant au sein du club lombard déjà marqué par les péripéties de Zlatan Ibrahimovic. Pour redresser la barre, de nombreux changements sont donc à venir.

Le premier a été l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, Igli Tare. Le deuxième sera sûrement un changement d’entraîneur. Arrivé en cours de saison pour remplacer son compatriote Paulo Fonseca, Sergio Conceição n’a guère convaincu. Milan a déjà deux noms en tête pour le remplacer : Vincenzo Italiano et Massimiliano Allegri. Seul hic, ces deux-là sont encore très loin de la Casa Milan.

Motta a toujours la cote en Italie

Selon la Gazzetta dello Sport, le premier est en passe de prolonger à Bologne, tandis que le second est le grand favori pour succéder à Antonio Conte (courtisé par la Juventus) au Napoli. Face à ce constat, le journal au papier rose explique qu’un plan B existe et qu’il se nomme Thiago Motta. Viré de la Juventus cette saison, ce dernier possède l’avantage d’être libre et clairement ouvert à un projet de cette envergure.

L’ancien milieu de terrain plaisait déjà à l’AC Milan lorsqu’il a fallu remplacer Stefano Pioli l’an dernier, mais il avait cédé aux sirènes de la Juventus après avoir qualifié Bologne en Ligue des Champions. Déjà annoncé dans le viseur de l’Atalanta pour succéder à Gasperini, Motta sort d’une expérience très amère dans le Piémont, mais il conserve visiblement une très belle cote sur le marché.