Bordeaux : Issouf Sissokho signe jusqu’en 2024

Voilà une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Après avoir fait quelques bonnes apparitions en fin de saison dernière avec l’équipe première, le jeune milieu malien Issouf Sissokho a signé un contrat jusqu’en 2024. Il était prêté 18 mois avec option d’achat par l'académie de Derby FC au Mali. Recruté pour l’équipe réserve, Sissokho (19 ans) aura réussi à convaincre le staff professionnel de le garder et de lever son option d’environ 250 000 euros.

La suite après cette publicité

« Issouf Sissokho est officiellement un joueur des Girondins de Bordeaux ! Le joueur avait été prêté en janvier 2020 pour 18 mois avec une option d’achat. Cette dernière a été levée et le milieu de terrain s’est engagé pour les trois prochaines saisons (juin 2024). La saison dernière, Issouf a intégré le groupe de l’équipe première à l’entraînement avant de débuter en Ligue 1 Uber Eats face à Metz (1-2). Il a eu de plus en plus de temps de jeu en fin de saison et affiche un bilan de 6 matches joués. Il a également ouvert son compteur but sur la pelouse de Lorient (4-1) » peut-on lire dans un communiqué du club.