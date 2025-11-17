Karim Benzema fait une grande annonce sur son avenir en Equipe de France et Zinédine Zidane

Dans un entretien exclusif accordé au journal espagnol AS, Karim Benzema s’est exprimé depuis l’Arabie saoudite, où il fait désormais les beaux jours d’Al Ittihad. Installé comme l’une des têtes d’affiche du championnat saoudien, l’ancien Madrilène suit toujours de près l’actualité du football français, notamment le parcours de l’Équipe de France. Les Bleus viennent tout juste de valider leur qualification lors de cette dernière trêve internationale, renforçant leur statut de prétendants aux grandes compétitions à venir. C’est dans ce contexte apaisé, mais riche en enjeux que Benzema a accepté de revenir sur son avenir et sur les rumeurs entourant la succession potentielle de Didier Deschamps

Le Ballon d’Or 2022 n’a plus porté le maillot bleu depuis sa dernière convocation à l’automne 2022, juste avant le début de la Coupe du monde au Qatar, que la légende du Real Madrid avait finalement dû quitter sur blessure. Sa relation tumultueuse avec l’Équipe de France reste l’un des grands récits manqués du football français, avec notamment une absence longue de cinq ans après l’affaire de la sextape impliquant Matthieu Valbuena, puis un retour triomphal en Ligue des Nations 2021 avant un nouvel épisode douloureux lors de l’Euro 2021, où sa blessure et l’élimination prématurée des Bleus ont précipité une retraite internationale annoncée à la fin de l’année 2022. Malgré son immense carrière en club, Karim Benzema; cinquième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, n’aura jamais vécu pleinement l’histoire qu’il espérait avec la sélection malgré ses 97 capes et 37 buts sous le maillot international.

Un retour possible en 2026 ?

Interrogé sur la possibilité de voir Zinédine Zidane prendre les rênes des Bleus, Benzema n’a pas masqué son admiration pour l’homme qui a marqué sa carrière au Real Madrid. « Je pense que Zidane a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro un », a-t-il déclaré, avec la même conviction que lors de leurs années communes à Madrid. Un avis qui intervient alors que Didier Deschamps, en poste depuis 2012, vient d’achever une nouvelle qualification pour une compétition internationale solidement, mais avec une pression grandissante autour de sa succession, notamment en raison du désir longtemps affiché de Zidane de diriger un jour l’Équipe de France. Pour rappel, Zizou a récemment confirmé son retour prochain sur un banc.

Quant à son propre avenir sous un éventuel sélectionneur Zidane, le natif de Bron reste prudent, mais ne ferme aucune porte. « L’équipe nationale, c’est encore un peu loin, mais on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j’ai maintenant », glisse-t-il, laissant flotter un voile d’incertitude qui ne manquera pas d’alimenter les spéculations. Alors que la Coupe du monde 2026 va marquer la fin de l’ère Deschamps, certains imaginent déjà un scénario où Zinédine Zidane prendrait les commandes et pourrait rappeler son ancien numéro 9 pour un dernier chapitre commun. Un retour qui aurait un parfum de réconciliation et de destin inachevé, mais qui, pour l’heure, appartient encore au domaine du possible plus qu’à celui du concret. En tout cas, l’histoire serait très belle pour le Nueve désormais âgé de 37 ans.