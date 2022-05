EdF : Maxence Caqueret vise le Mondial 2022

Journée chargée pour Maxence Caqueret (22 ans). Ce mercredi, il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 à l'OL. Ensuite, le milieu, qui évolue avec les Espoirs, s'est présenté face aux médias pour répondre à de nombreuses questions, notamment sur les Bleus.

«Oui, quand on est international Espoirs, qu'on a fait chaque catégorie d'équipe de France en jeunes, c'est toujours l'objectif d'atteindre cette équipe. La Coupe du monde est en décembre, c'est à moi de tout mettre en oeuvre pour espérer atteindre cet objectif. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me perturber. Je vais faire tout ce qu'il faut y aller. On verra à la fin. Je ne vais pas me mettre de pression avec l'équipe». Le message est passé.