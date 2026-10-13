Elliot Anderson, le phénomène de Manchester City qui menace le PSG

Il y a des performances qui ne passent pas inaperçues, et celle d’Elliot Anderson face à Liverpool, dimanche, en fait clairement partie. Auteur d’un début de saison particulièrement impressionnant sous les couleurs de Manchester City, l’international anglais (21 sélections), élu homme du match contre le club de la Mersey, a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent lors de cette victoire de prestige (3-0). Infatigable, juste techniquement et toujours disponible, il s’est finalement imposé progressivement comme un élément incontournable de l’entrejeu mancunien.

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«Nous sommes tous tellement unis, plus ensemble que jamais et je pense qu’on doit être comme ça. Il faut rester soudés. Et je pense que ça nous rapproche vraiment (…) J’aime jouer avec de l’intensité et dépenser beaucoup d’énergie sur tout le terrain», déclarait l’intéressé dans son interview avec City Studios après la victoire. Ses statistiques face aux Reds illustrent d’ailleurs parfaitement son influence dans le jeu des Skyblues. Avec 100 ballons touchés, 71 passes réussies, 11 duels remportés et 6 ballons récupérés, Anderson a été le joueur le plus en vue dans de nombreux secteurs du jeu.

Le PSG aura fort à faire

À cela s’ajoutent 8 fautes provoquées, preuve de sa capacité à résister à la pression adverse et à mettre ses adversaires en difficulté. Une activité impressionnante qui témoigne de son importance dans l’équilibre collectif de City. Réduire son match à son travail sans ballon serait toutefois une erreur. Face aux Reds, le milieu anglais a également su faire parler sa qualité technique et sa vision du jeu, avec deux occasions créées et une passe décisive à la clé. Ses 11,4 kilomètres parcourus traduisent enfin une générosité remarquable, tandis que son intelligence dans l’utilisation du ballon lui permet d’influencer aussi bien la construction que les phases offensives.

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Vous l’aurez compris, outre-Manche, Anderson ne se contente pas de récupérer et de distribuer, il donne aussi du rythme, casse les lignes et participe directement à la création du danger. Une montée en puissance qui arrive au meilleur moment pour Manchester City puisque les hommes d’Enzo Maresca s’apprêtent à affronter le PSG ce mercredi dans un choc particulièrement attendu. Face à un milieu parisien capable d’imposer une forte intensité, le droitier d’1m79, arrivé l’été dernier en provenance de Nottingham Forest contre un chèque de 135 millions d’euros, pourrait donc jouer un rôle déterminant grâce à son volume de jeu, sa résistance au pressing et sa capacité à se projeter. Le PSG est prévenu : Elliot Anderson est en pleine confiance.