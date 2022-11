CdM : Lionel Messi met la pression sur la France et le Brésil

Lionel Messi met la pression sur les épaules de la concurrence. Alors que la Coupe du monde 2022 approche à grands pas (20 novembre - 18 décembre), plusieurs nations fortes du football mondial se dégagent parmi les favoris de cette compétition. L'Argentine fait, au même titre que le Brésil de Neymar ou encore la France championne du monde de Kylian Mbappé et Karim Benzema, partie des sélections les plus attendues au Qatar. « À chaque fois qu'on parle des candidats (au titre), on parle des mêmes équipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste », a toutefois jugé l'attaquant de 35 ans lors d'un entretien accordé à la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

Et le capitaine de l'Argentine, qui se frottera au Mexique, à la Pologne et à l'Arabie saoudite dans le groupe C de ce Mondial 2022, d'ajouter. « Mais un Mondial, c'est tellement difficile et tellement compliqué que tout peut se passer. Nous sommes pleins d'espoirs, nous avons une très belle équipe qui est très motivée mais il nous faut y aller petit à petit. Nous savons que les groupes en Coupe du monde ne sont pas faciles. » Alors, langue de bois ou parole sincère ? La vérité sera délivrée sur le terrain dans les prochaines semaines au Qatar.