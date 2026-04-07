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PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Barcola et Ruiz

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Liverpool
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A la veille du choc contre Liverpool, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse sous le soleil parisien du Campus PSG de Poissy. Au rayon des sujets abordés les blessures de Bradley Barcola et Fabian Ruiz, l’entraîneur espagnol a donné des nouvelles de ses deux joueurs, notamment l’international français, de retour à l’entraînement aujourd’hui.

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«S’il est dans le point médical, il ne jouera pas demain. Il a fait un entraînement partiel hier et entièrement aujourd’hui. Il revient. On trouve les meilleures conditions. Il nous dira quand il est prêt. Il en manque un petit peu pour la confiance. Ruiz ? C’est comme ça. Quand un joueur est blessé, on doit attendre et sentir comme le joueur se sent. Il n’y a pas de problèmes. On cherche à retrouver les joueurs. C’est normal de jouer avec de la douleur mais on reste à donner la confiance aux joueurs pour montrer leur état. Il a pas encore fait d’entraînement. Il progresse. On parle tous les jours. On est content. Il est sur le bon chemin», a-t-il déclaré

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