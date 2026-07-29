Le PSG a mis un coup de pression à Ferran Torres !

Ferran Torres est peut-être en train de vivre l’été le plus important de sa vie. Auteur du but qui a donné la victoire à l’Espagne à la Coupe du Monde 2026, il doit désormais faire un énorme choix pour son avenir : rester et prolonger au FC Barcelone (son contrat expire en 2027), ou rejoindre le Paris Saint-Germain, qui veut l’enrôler, et où il retrouverait Luis Enrique. Une troisième option existe aussi, celle de l’Atlético, mais elle semble moins crédible pour le moment malgré le forcing de certains joueurs colchoneros dont il est proche.

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Dans un premier temps, Ferran Torres semblait plutôt tenté par le défi parisien. Certains médias espagnols évoquaient même une tendance plutôt positive pour le champion d’Europe en titre, avec un attaquant qui estimait ne pas être considéré à sa juste valeur en Catalogne. Mais la tendance aurait changé ces derniers jours, comme l’a encore confirmé le journaliste Matteo Moretto. De plus, le fait que le Barça galère avec ses pistes offensives - Julian Alvarez s’annonce extrêmement compliqué et Eli Kroupi s’est blessé - ouvre la porte du onze titulaire au joueur formé à Valence.

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Le PSG veut une réponse rapide

Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain veut être fixé rapidement. Comme l’indique le journal Sport, les décideurs parisiens sont en train de mettre la pression au joueur pour qu’il décide le plus rapidement possible. Le PSG veut savoir au plus vite quelles sont les intentions de l’attaquant de la Roja, et espère qu’il pourra s’intégrer au groupe le 12 août prochain. Surtout, le PSG veut éviter un feuilleton qui risque de s’éterniser jusqu’au bout du mercato.

Dans le cas où il n’y ait pas de réponse rapide, le PSG se tournera vers d’autres pistes, et n’attendra pas Ferran Torres. En cas de réponse négative ou de non-réponse, les Parisiens se rabattront donc sur d’autres joueurs. De son côté, le club catalan a déjà fait savoir au principal concerné qu’il compte sur lui, mais que son nouveau contrat ne pourrait pas être réglé avant septembre, pour des raisons de fair-play financier de la Liga et d’une clause de 8 millions d’euros à verser à Manchester City. La balle est dans le camp du héros de la finale.