Mercato : le Real Madrid menace Vinicius Jr de le vendre

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, il y a de la friture sur la ligne. Depuis des mois, le Brésilien et son club échangent au sujet d’une prolongation alors que le contrat de l’attaquant prendra officiellement fin le 30 juin 2027. Les deux parties campent sur leurs positions. D’un côté, le joueur auriverde réclame un salaire équivalent ou supérieur à celui de Kylian Mbappé pour prolonger l’aventure. De l’autre, les Merengues, qui ne souhaitent pas bouleverser leur grille salariale, refusent de lui payer ce qu’il demande et estiment que leur offre est bonne et cohérente.

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Cette semaine, de nouveaux éléments sont sortis sur ce dossier qui semble fatiguer tout le monde au sein de la Casa Blanca. Sky Sports a assuré que le joueur continuera à Madrid cette saison et les prochaines, ce qui signifie qu’il prolongera son bail. De son côté, Lance! a indiqué que le Brésilien n’a jamais poussé pour trouver un accord pour sa prolongation car il est convaincu qu’il a raison. Il ne semble pas prêt à changer d’avis alors que son club assure en privé qu’il n’est pas intransférable. Enfin, le Daily Mail a dévoilé que Vini Jr pourrait sécher la reprise de l’entraînement, lui qui est attendu en fin de semaine à Madrid.

Madrid hausse le ton

Voilà où nous en étions. Ce vendredi, Marca remet une pièce dans la machine avec des informations croustillantes. Par le biais de la publication espagnole, le club merengue a fait passer un message au clan Vinicius Jr : son offre de prolongation est à prendre ou à laisser. En effet, le Real Madrid a décidé de reprendre ce dossier en mains et surtout de durcir le ton. Au club, on estime qu’il est temps de mettre un terme à l’incertitude entourant l’avenir du Brésilien, qui est courtisé par Arsenal. D’ailleurs, l’intérêt des Gunners a convaincu les Madrilènes que la situation ne peut plus durer

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Marca ajoute que Florentino Pérez et ses équipes ont déjà informé les agents de Vinicius Jr que leur dernière offre ne changera pas. Elle est définitive. Il n’y aura pas d’augmentation, ni de nouveaux échanges à ce sujet. Soit Vini Jr accepte la proposition, soit le Real Madrid le vendra cet été afin d’éviter un départ libre. Si jamais le Brésilien refuse, il risque de prendre place sur le banc, puisque les Madrilènes pourront compter sur Yan Diomandé, qui peut évoluer à son poste. Marca conclut en précisant que l’écurie espagnole aimerait que le footballeur de 26 ans étende son bail. Dans le cas contraire, il sera poussé vers la sortie.