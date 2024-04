Benfica s’est refait la cerise avant d’arriver à Marseille…

Ce week-end, la LFP a mis les petits plats dans les grands pour protéger les trois équipes françaises encore engagées en coupe d’Europe. Le PSG, l’Olympique de Marseille et Lille ont en effet été dispensés de match, histoire d’avoir une semaine complète de repos pour attaquer au mieux leurs quarts de finale retour de C1, de C3 et de C4. À l’étranger, les adversaires de nos représentants n’ont pas chômé, mais cela n’a pas empêché certains de trouver la parade pour éviter d’aborder les matches de cette semaine en tirant la langue. C’est le cas de Benfica. Le SLB accueillait hier Moreirense dans le cadre de la 29e journée de Liga Betclic.

Un match pour lequel le coach des Aguias, Roger Schmidt, a fait pas moins de 8 changements par rapport au onze aligné lors du quart de finale aller face à l’OM (2-1). Un pari plutôt logique vu l’échéance qui arrive, mais risqué pour un coach qui a vu son équipe sortir sous les sifflets de son stade malgré la victoire face à l’OM. Une scène qui avait surpris l’Allemand, ainsi que plusieurs stars de l’équipe comme Ángel Di María. Mais qu’importe, Schmidt a donc tranché. Samuel Soares a remplacé Turbin dans les cages, Carreras, Morato et Araujo ont été alignés en défense, à la place d’Otamendi, Antonio Silva et d’Aursnes. Au milieu, João Mario a pris la place de Florentino Luis, tandis que le très critiqué Kokçu, Tiago Gouveia et Arthur Cabral ont pris la place de Di Maria, Rafa Silva et Tengstedt. Une volonté de préserver les titulaires habituels qui a été payante pour Roger Schmidt.

Les remplaçants décisifs

Benfica s’est imposé 3-0 face à Moreinrense, le club lisboète est revenu à quatre longueurs du Sporting CP (qui compte un match en moins) et ses remplaçants ont prouvé qu’ils avaient faim dans le money time de cette saison. C’est le cas notamment de Tiago Gouveia et de Orkun Kokçu, tous les deux performants hier. Le premier cité a mis les gaz sur son aile gauche. « Je suis toujours là pour aider l’équipe, que ce soit pour jouer 5, 10 minutes et même si je ne joue pas. Parfois, c’est compliqué, tout le monde veut jouer, mais je suis toujours là pour répondre quand c’est à mon tour. Je continue à jouer chaque fois que c’est possible. Chaque fois que j’ai des minutes et des opportunités, j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même et d’aider l’équipe. Cela ne se passe pas toujours bien, mais aujourd’hui, cela s’est encore une fois bien passé. Je suis heureux de cela, mais plus encore de la victoire », a-t-il déclaré à Benfica TV.

Le deuxième, Kokçu, a été buteur et s’est créé beaucoup d’occasions avec des frappes à mi-distance. Un bon bol d’air frais pour le Turc souvent pris en grippe par le public du Estadio da Luz ces dernières semaines, alors que les 25 M€ investis pour sa venue l’été dernier peinent encore à être rentabilisés. « Je suis très content de Kokçu. Ça n’a pas été facile pour lui ces dernières semaines. J’ai parlé avec lui, il est revenu avec une autre mentalité. C’est le football, nous devons avoir des options. En ce moment, nous avons João Neves et Florentino au milieu et Rafa en deuxième attaquant, ce n’est pas facile d’être titulaire. Mais il en a le potentiel, il s’entraîne pour », s’est félicité Schmidt à l’issue du match. Suffisant pour intégrer le onze de départ qui sera aligné à l’Orange Vélodrome ? L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : Benfica arrive en France requinqué.

