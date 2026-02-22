OL : Corentin Tolisso tire la sonnette d’alarme avant l’OM

Il n’y aura pas de nouveau record pour l’OL. Après 13 victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais s’est complètement loupé sur la pelouse de la Meinau et concède ainsi sa première défaite en 2026 (3-1). Rien d’alarmant pour Paulo Fonseca et ses hommes, qui restent troisièmes au classement et à cinq points de leur prochain adversaire : l’Olympique de Marseille. Mais avant cet Olympico pour la troisième place, Corentin Tolisso a tenu à livrer des mots forts à son groupe afin d’assurer que cette défaite en Alsace n’était qu’un simple coup d’arrêt.

Car dans le jeu, les Gones se sont totalement loupés, comme l’a confirmé le capitaine rhodanien. « On a carrément manqué notre première période, ils étaient supérieurs à nous dans tous les domaines. On les a trop regardés jouer, dans l’impact, c’était meilleur que nous. C’est dommage, on savait qu’on avait un très gros coup à faire en cas de victoire. On a mal réagi. On est passés à travers, tactiquement, on n’était pas en place. On n’a pas su répondre présent, alors qu’on savait ce qui allait se passer. Mais on ne peut pas se permettre de jouer comme ça si l’on veut gagner encore. Il faut se projeter sur le prochain match, qui est à Marseille. On aurait pu faire 14 victoires, cela aurait égalé le record du club, mais on ne mérite pas de gagner », a assuré Corentin Tolisso, sur Ligue 1+.

Paulo Fonseca déçu de la fin de série

« Il faut donner plus, mais je ne veux pas tout remettre en cause. Il ne faut pas prendre à la légère ce résultat, mais ne pas dramatiser. On va se remettre au travail dès mardi. Nous sommes troisièmes avant d’aller à Marseille », a ajouté le Champion du monde 2018, rejoint par son manager, Paulo Fonseca. Sans dramatiser, cela me peine de voir la série s’arrêter. Strasbourg a été meilleur que nous, notamment en première période. Ils ont joué à un autre rythme, avec une autre agressivité. Ils ont fait un meilleur match que nous, c’est mérité. On voulait bien faire, mais on a moins bien joué qu’eux, c’est facile de l’expliquer. J’ai dit aux joueurs qu’on avait besoin d’autres choses, car au début du match, c’était très difficile. »

Alors, il faudra faire le nécessaire pour repartir de l’avant au Vélodrome, pour le choc contre l’OM. Car, sans le dire directement, Paulo Fonseca assure que l’OL peut rêver d’une place en C1. « On a corrigé des choses à la pause, mais c’était quand même difficile, malgré une bonne réaction après la pause. On verra pour la Ligue des Champions, nous jouerons jusqu’à la fin de la saison pour voir. Nous sommes dans une bonne position, ce n’est pas à cause de cette défaite que l’ambition de l’équipe va changer. » Rendez-vous, déjà, dimanche prochain.