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Copa America

Colombie : James Rodríguez annonce sa retraite

Par Valentin Feuillette
1 min.
James Rodríguez lors de la Copa América 2024 @Maxppp

James Rodríguez a annoncé ce mardi sa retraite internationale avec la Colombie. À 35 ans, le milieu offensif, qui a porté le maillot des Cafeteros pendant plus d’une décennie, met ainsi un terme à une aventure marquée par de nombreux grands moments, dont sa formidable Coupe du Monde 2014 au Brésil. Une page majeure se tourne donc pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui quitte la sélection avec le sentiment d’avoir représenté fièrement son pays.

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Sur ses réseaux sociaux, James Rodríguez a adressé un dernier message à la Colombie pour officialiser cette décision. « Le moment est arrivé. Merci pour chaque match, chaque joie, chaque larme et chaque rêve partagé. Défendre les couleurs de la sélection colombienne a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Merci, Colombie. Pour toujours. » Une déclaration chargée d’émotion pour celui qui aura longtemps incarné l’une des principales figures de la sélection colom

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