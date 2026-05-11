Trophées UNFP 2026 : la grosse réaction d’Ousmane Dembélé après son sacre

Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 après une saison marquante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, devançant Mason Greenwood (OM), Nuno Mendes (PSG), Florian Thauvin (Lens) et Vitinha (PSG). Déjà une troisième récompense pour le Ballon d’Or en titre, qui figure dans le XI dans la saison et a remporté le prix du plus beau but de la saison. Le lauréat de la soirée a tenu à remercier tout le monde pour cette saison, avant une grande finale de Ligue des Champions qui l’attend le 30 mai prochain, contre Arsenal, puis une Coupe du Monde à aller chercher avec les Bleus.

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«Ça fait plaisir de gagner ce genre de trophée, c’est un titre individuel. Je le dois à tout le club du Paris Saint-Germain. J’ai des coéquipiers exceptionnels, trois ou quatre auraient aussi mérité de le gagner. Il faut rester concentrés avec la finale de la Ligue des Champions et l’équipe de France. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue une Coupe du monde, on essaiera d’aller au bout. On n’est pas champions à 100 %, il faudra bien finir la saison, même si l’échéance est le 30 mai. On va se préparer avant la fête en Ligue des Champions, on l’espère (…) Je remercie ma famille, les joueurs, le staff et Luis Enrique, c’est vraiment un entraîneur exceptionnel. Et Vitinha aussi, il m’a demandé de lui rendre hommage. C’est un collectif exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais avec un but marqué… (rires)», a-t-il lâché.