FC Metz : Gauthier Hein en discussion avec Nice

Après la nouvelle relégation du club à la Croix de Lorraine en Ligue 2, Gauthier Hein ne devrait pas faire l’ascenseur avec les Grenats. Le milieu offensif thionvillois de 29 ans a pourtant été l’une des très rares satisfactions d’une équipe en totale perdition, compilant huit buts et six passes décisives en championnat. Si le fer de lance du FC Metz a tout tenté pour maintenir son club formateur dans l’élite, la saison s’est achevée dans la douleur. Lié au club pour encore deux ans, celui qui devait incarner le visage du FC Metz après le départ de Matthieu Udol l’an passé a largement prouvé que sa place restait en Ligue 1 et s’apprête donc à faire ses valises.

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C’est justement sur la Côte d’Azur que le milieu de terrain pourrait trouver un point de chute idéal. Selon nos informations, Gauthier Hein se trouve actuellement en discussions très avancées avec l’OGC Nice. Le club azuréen, qui vient tout juste d’arracher son maintien dans l’élite lors des barrages aux dépens de l’AS Saint-Étienne, souhaite se renforcer qualitativement pour ne pas revivre une telle frayeur. Fraîchement nommé sur le banc des Aiglons, le nouvel entraîneur Olivier Pantaloni apprécie particulièrement le profil du Messin et a d’ores et déjà validé son arrivée auprès de sa direction. De son côté, le joueur, dont la valeur est estimée à 5 M€ sur Transfertmarkt, est totalement emballé à l’idée de rallier le projet niçois, et ce, même si aucune offre ferme n’a encore été officiellement transmise sur le bureau des dirigeants mosellans pour racheter ses deux dernières années de contrat.