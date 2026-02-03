Menu Rechercher
Nantes a tenté de rapatrier deux anciens cadres

Sous la menace d’une relégation, le FC Nantes a animé le mercato hivernal comme rarement, multipliant les ajustements pour tenter d’inverser la dynamique. La direction a procédé à un large remaniement de l’effectif avec plusieurs départs et une série d’arrivées, dont des prêts ciblés, afin de corriger les erreurs du recrutement estival. Toutes les lignes ont été retouchées : Sissoko et Kaba sont venus densifier l’entrejeu, Machado et Guilbert apporter de l’expérience sur les côtés, tandis que Sylla et Yousuf renforcent l’axe défensif. Devant, seul Rémy Cabella est arrivé, malgré des pistes explorées jusqu’aux dernières heures pour trouver un attaquant capable d’épauler Matthis Abline.

En effet, en quête d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et expérience, les dirigeants nantais ont également exploré des pistes plus sentimentales en sondant d’anciens visages bien connus de la Beaujoire. Moses Simon et Ludovic Blas, aujourd’hui respectivement au Paris FC et à Rennes, ont été approchés ces derniers jours, mais aucun retour ne s’est concrétisé d’après Ouest-France. Entre situations contractuelles complexes et manque d’ouverture de leurs clubs, ces tentatives sont restées lettre morte.

