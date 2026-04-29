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Ligue des Champions

Atlético : Diego Simeone tacle l’arbitre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Atlético 1-1 Arsenal

Deux buts, tous deux sur penalty. Ce match nul 1-1 entre l’Atlético de Madrid et Arsenal a ainsi été marqué par plusieurs décisions litigieuses, qui font logiquement déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y aurait même pu en avoir un troisième, mais il a finalement été annulé. Après le match, Diego Simeone a un peu taclé l’arbitre du match Danny Makkelie.

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« Pour siffler un penalty, et bien ça doit être penalty… Le contact m’a semblé minime, c’est une demi-finale de Ligue des Champions… », a ainsi regretté l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, pas du tout convaincu par le penalty accordé aux Gunners en première période après ce contact de David Hancko sur Viktor Gyokeres.

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