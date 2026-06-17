Kylian Mbappé choque le monde entier, d’énormes doutes entourent Cristiano Ronaldo

La performance de Kylian Mbappé met tout le monde d’accord

«Captain America», placarde le journal L’Équipe. «Magnifique», titre de son côté le Daily Mail, en français s’il vous plaît. Le Parisien, lui, tire son chapeau à Mbappé sur sa Une. En Espagne, AS écrit :« Mbappé, Roi de France». Bon, il est vrai que Mbappé est le Roi de France, puisque grâce son doublé salvateur en seconde période, l’attaquant porte son total à 58 buts en sélection et s’empare seul du record historique de buts chez les Bleus devant Olivier Giroud. Mais Mbappé, c’est aussi le Roi du Monde. Sa frappe supersonique dans le temps additionnel lui permet d’afficher un total hallucinant de 14 buts en Coupe du monde en 15 matchs. Il est à égalité avec Gerd Müller, et se situe derrière Ronaldo le Brésilien qui est à 15, et Miroslav Klose qui est à 16, mais aussi derrière Lionel Messi, qui avec son triplé dans la nuit, est désormais à 16 unités.

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Cristiano Ronaldo, le débat qui divise déjà le Portugal

«Le Portugal a un rêve», comme le met en avant A Bola sur sa Une. Le Portugal lance sa Coupe du monde 2026 à Houston face à la RD Congo, après une préparation à Palm Beach perturbée par une tempête. À la veille de son entrée en lice, le capitaine Cristiano Ronaldo a publié un message mobilisateur sur ses réseaux sociaux, exhortant le pays à tout donner. À 41 ans, l’attaquant star s’apprête à disputer son sixième Mondial, un record absolu qu’il partage dans ce tournoi avec son éternel rival argentin Lionel Messi. Le Parisien fait d’ailleurs un focus sur l’attaquant et sur son rôle au sein de la Seleçao. «Ronaldo, l’atout controversé », titre le média. À 41 ans, Cristiano Ronaldo est toujours là. Si le sélectionneur Roberto Martínez et l’ensemble du vestiaire font bloc derrière leur capitaine, sa présence comme titulaire suscite de nombreux débats. L’attaquant d’Al-Nassr, fort de ses 28 buts en championnat cette saison, balaye les critiques sur son âge et revendique une forme physique irréprochable. Pourtant, certains observateurs redoutent un impact négatif sur le collectif et une baisse de son activité sur le terrain, à l’image des déceptions du Mondial 2022. L’enjeu majeur de ce tournoi pour la Seleção reposera ainsi sur la gestion du temps de jeu de sa star.

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Le Real s’intéresse à Alessandro Bastoni

Le Real Madrid de Florentino Pérez s’intéresse à Alessandro Bastoni et a profité d’un match de charité pour entamer les discussions avec Beppe Marotta, le dirigeant de l’Inter Milan. Face à cet intérêt qui fait suite à celui du FC Barcelone, le club milanais s’est montré ferme en fixant le prix de départ de son défenseur gaucher à 70 millions d’euros minimums. Une telle vente modifierait en profondeur le mercato des Nerazzurri, qui ont déjà négocié avec la Casa Blanca le transfert de Denzel Dumfries via sa clause de 20 millions. Le dossier reste toutefois suspendu à la décision finale de José Mourinho, fraîchement de retour sur le banc madrilène aux côtés de recrues comme Cucurella, Konaté et Bernardo Silva.