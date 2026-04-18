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Ligue 1

PSG : Luis Enrique fait une grande annonce pour Fabian Ruiz

Par Josué Cassé
1 min.
Fabian Ruiz et Achraf Hakimi @Maxppp
PSG Lyon
betclic
1 1.28 N 6.00 2 8.75 Bonus 100€

C’est la bonne nouvelle du jour pour les supporters parisiens. Alors que le club de la capitale vient de publier son point médical avant la réception de l’OL, Fabian Ruiz n’y figure plus et le milieu de terrain espagnol s’apprête à retrouver la compétition.

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Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a confirmé la nouvelle. «Il est bien, il a fait tout l’entraînement, et demain si tout est normal, il sera dans l’équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure». Un retour important avant une fin de saison qui s’annonce passionnante.

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