OL : la joie du buteur de la soirée Pavel Sulc

Au micro de Ligue 1+,Pavel Sulc n’a pas caché sa joie après la victoire de l’OL face à Nice (2-1). « C’est un sentiment fabuleux. On a beaucoup donné. On mérite. On est très heureux », a déclaré l’attaquant lyonnais, satisfait de la prestation collective des siens, dans cette 7e journée de Ligue 1.

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Buteur durant la rencontre, le Tchèque a également fait preuve de simplicité au moment d’évoquer sa réalisation. « Mon but ? C’est juste mon job, je dois marquer des buts », a-t-il expliqué. Une mission accomplie pour Sulc, qui a contribué au succès des Gones face aux Aiglons.