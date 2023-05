Real Madrid : revirement de situation pour Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Au Real Madrid, un échec peut être fatal aux plus grands, même un an seulement après avoir soulevé la 14e Ligue des Champions de l’histoire du club. Ça, Carlo Ancelotti le sait très bien puisqu’il avait été poussé vers la sortie durant la saison 2014/2015… un an seulement après avoir remporté la dixième coupe aux grandes oreilles du club à Lisbonne face à l’Atlético de Madrid.

Au lendemain de la débâcle historique à l’Etihad Stadium face à Manchester City (0-4), l’Italien était logiquement pointé du doigt. Un grand coup de balai a été annoncé au Real et pour beaucoup, Ancelotti sera dans la charrette. À moins que… Alors qu’au Brésil certains voyaient déjà la fédération locale (CBF) foncer sur le Transalpin après l’élimination madrilène, les médias espagnols ont quelque peu changé de ton au sujet du coach merengue (dont le contrat court jusqu’en 2024).

Une réunion pour parler mercato

«Maintenant, on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d’être meilleur. (…) Pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions», déclarait Ancelotti au micro de Canal + mercredi soir. Et malgré les derniers échos madrilènes sur son avenir menacé, « Carletto » disait peut-être vrai. El Confidencial indique ce matin que la séparation entre le Real Madrid et son entraîneur sera difficile et que la priorité du moment est la signature de Jude Bellingham.

Une tendance confirmée dans les colonnes d’AS. Le quotidien madrilène ajoute en effet qu’une réunion au sommet entre le Mister et Florentino Pérez se tiendra la semaine prochaine. Et cela ne devrait pas être pour annoncer à l’Italien la fin de son règne. Le média explique qu’au Real, on voit Ancelotti aller au bout de son contrat. L’objectif de Pérez est donc de faire le point sur les changements à apporter pour l’effectif. Et en plus de Bellingham, l’autre priorité du mercato sera le recrutement d’un buteur capable de prendre la succession de Karim Benzema (35 ans) et de planter au moins 35 buts par saison.