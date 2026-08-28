Mercato OM : la déclaration lourde de sens de Grégory Lorenzi sur le cas Igor Paixão

Pas besoin de sortir la calculette ni d’éplucher les comptes de l’OM pour comprendre que la situation financière du club impose d’agir rapidement. Depuis son arrivée au club cet été, le directeur sportif Grégory Lorenzi s’emploie à réduire la voilure tout en maintenant un effectif suffisamment compétitif. Sa feuille de route est claire : alléger la masse salariale, alors que l’idée d’un mercato sans recrue gagne du terrain.

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Dans cette optique, Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli et Pierre-Emerick Aubameyang ont tous quitté le club définitivement. Igor Paixão, l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, pourrait également suivre d’ici les derniers jours, lui qui est pisté par Sunderland mais aussi Leeds. Le patron de l’OM, Frank McCourt, attend au moins 50 M€ pour son attaquant brésilien acheté 35 il y a un an, alors que Bruno Genesio aimerait le conserver. Ce vendredi, lors du tirage au sort de la Ligue Europa, Grégory Lorenzi et le président Stéphane Richard ont évoqué le cas du Brésilien.

« Même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée »

« On doit procéder à une réduction importante de notre masse salariale, a rappelé Stéphane Richard au micro de Canal+. On s’y attelle, on essaie de concilier ces efforts avec le maintien d’une ambition sportive. Paixão est un excellent joueur. Le mercato n’est pas fini. Ce qu’on doit faire, c’est réduire la masse salariale, ça passe par plusieurs solutions, y compris proposer à certains joueurs de réduire leurs salaires, donc tout ne se focalise pas sur le sort d’Igor Paixão. » Son directeur sportif, Grégory Lorenzi, a été encore plus frontal.

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« L’équation est très facile : même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée, donc concrètement, il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème auquel on est confronté. C’est pour ça que faire sortir Igor, c’est difficile, parce qu’on n’aura peut-être pas la possibilité de le remplacer… Igor fait partie des joueurs importants de l’OM, pas mal de choses peuvent se passer, c’est un joueur assez sollicité. Quand on a de l’ambition, c’est important d’avoir une belle équipe, mais on a aussi des contraintes économiques qui font qu’on doit trouver des solutions. Ce n’est pas parce qu’on vend un joueur qu’on aura la possibilité de le remplacer. Si c’est possible qu’il reste ? Il y a encore beaucoup de possibilités, bien évidemment, on a envie de garder nos meilleurs joueurs, on n’a pas envie de se démunir, mais il y a aussi des contraintes liées à l’aspect économique. »